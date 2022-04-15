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"حماس": الاحتلال مسؤولية كل ما يترتب على اقتحام "الأقصى"

15 ابريل 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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لحظة نقل إصابات من داخل المسجد الأقصى

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي، نتائج الاعتداءات الوحشية لجنوده على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان: "ندين بشدة الاعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى".

وأضاف: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في القدس، الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع عن المسجد الأقصى".

وأشاد برهوم بالمرابطين في المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "مشاهد البطولة للمصلين والشبان المقدسين وهم يتصدون للجنود الصهاينة؛ تعيد للأذهان مشاهد البطولة في مقاومة وإفشال مخططات البوابات الإلكترونية التي تصدى لها أهلنا في القدس، والداخل الفلسطيني المحتل".

وأكد أن "أهلنا في القدس ليسوا وحدهم في معركة الأقصى، بل معهم كل شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقواه الحية، ومن خلفهم أبناء الأمة الاحرار".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني "سينتصر للمسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه، وسينتصر على المحتل، كما انتصر في كل معاركه معه، ولديه من القوة والإرادة ما يحقق إرادته، ويمنع الاحتلال من فرض معادلاته".

ودعا برهوم الجماهير الفلسطينية في الضفة المحتلة والداخل الفلسطيني وفي كل مكان في فلسطين، إلى الوقوف إلى جانب أهلنا في القدس، ونصرتهم وإسنادهم في دفاعهم البطولي عن المسجد الاقصى المبارك.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، للمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #الاحتلال

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