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الرشق للمرابطين في "الأقصى": فلتجعلوا هذا اليوم فجراً جديداً تفتح فيه أبواب التحرير

15 ابريل 2022 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أن جرائم الاحتلال وتصعيده باقتحام المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم الجمعة، والاعتداء على المصلّين فيه "لن تفلح في كسر إرادتهم، ولن تمنعهم من حمايته والدفاع عنه بكل الوسائل".

وقال الرشق، في بيان، إن "هذه الجمعة ستكون يوما مشهودا سيسطّر فيه أبناء شعبنا والمرابطون في بيت المقدس وأكنافه ملحمة بطولية، دفاعًا ونصرة لقبلة المسلمين الأولى، وردعًا للعدوان وإجرام الاحتلال ومتطرّفيه".

ودعا أبناء شعبنا المرابط، لجعل هذا اليوم المبارك من أيام الشهر الفضيل "مقدّمة تكتب فيها بصمودكم وتضحياتكم دفاعاً عن الأقصى المبارك، فجرًا جديدًا تفتح فيه أبواب التحرير والعودة لكل جماهير شعبنا".

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى، مواجهات واعتداءات مستمرة من قبل شرطة الاحتلال، كان آخرها إصابة عشرات الفلسطينيين، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #عزت الرشق #مرابطين

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