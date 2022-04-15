الطقس: أجواء ربيعية لطيفة والحرارة حول معدلها السنوي

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافياً الى عائم جزئي ربيعيا ولطيفا نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين