فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": الاحتلال مسؤولية كل ما يترتب على اقتحام "الأقصى"

117 إصابة باعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

ما الوقت المناسب لتناول الحلويات في رمضان؟

معتقل من جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الجمعة 15 أبريل

الطقس: أجواء ربيعية لطيفة والحرارة حول معدلها السنوي

الرشق للمرابطين في "الأقصى": فلتجعلوا هذا اليوم فجراً جديداً تفتح فيه أبواب التحرير

وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق سفينة القيادة "موسكفا"

العاروري يدعو إلى الرباط والاعتكاف بالأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

اتهامات بالقتل تحيط بوفاة النجم الأرجنتيني مارادونا

إعلان تيك توك داخلي

محدث بالفيديو والصور 117 إصابة باعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

15 ابريل 2022 . الساعة 06:09 بتوقيت القدس
...

أصيب عددا من المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اعتداء الاحتلال عليهم واقتحامها باحات المسجد.

وأفاد شهود عيان لفلسطين أون لاين أن قوات الاحتلال قمعت المصلين، فور انتهاء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأفاد الهلال الأحمر في القدس المحتلة بإصابة 117 مواطنا، بينهما إصابتين خطيرتين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت  قوات كبيرة من جيش الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والاعيرة النارية المغلفة بالمطاط باتجاه المصلين، ما ادى إلى اصابة عدد منهم.

وأوضح الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمه تعاملت مع أكثر من 27 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مشيرا إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم.

ولاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الاقصى، واغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، وأن هناك عددا من المصلين ما زالوا محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

وأطقلت  قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، ما ادى إلى الحاق اضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

وكانت قوات الاحتلال هاجمت المسعفين والطواقم الصحفية ولاحقتهم في باحات المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

 

IMG-20220415-WA0017.jpg
IMG-20220415-WA0016.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس المحتلة #المسجد الأقصى المبارك #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر