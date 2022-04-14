العاروري: لا نثق في وعود الاحتلال بل نثق في قدرة شعبنا ومقاومته

قال الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه لا يُثق في وعود الاحتلال الإسرائيلي، وأن الثقة هي في قدرة شعبنا ومقاومته لمواجهة المحتل.

وأضاف العاروري في لقاء خاص على فضائية الأقصى، مساء اليوم الخميس، أن الاحتلال أرسل رسالة عبر وسطاء أنه سيمنع مجموعات المستوطنين من ذبح القرابين في الأقصى، لكن لا ثقة بذلك.

وشدد العاروري بقوله: قلنا للوسطاء بأننا لا تهتز لنا شعرة من تهديدات الاحتلال، ويجب أن يعلم أن موضوع القدس والأقصى والمقدسات هو موضوع الأمة كاملة.

وأكمل: قلنا للوسطاء إننا لا نثق بوعود الاحتلال، ولو فعلنا ذلك لضاع الأقصى منا منذ زمن.

وأكد أن ذروة العدوان الذي كان يخطط له الاحتلال هو ذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، ولذلك شعبنا نهض في كل مكان وبالأخص في القدس وساحات الأقصى.

ونوّه العاروري إلى أن حماس دعت للنفير العام، فيما أمس عقدت والفصائل بغزة اجتماعا، كان عنوانه المركزي هو الدفاع عن الأقصى والقدس.

وذكر أنه سيتم عقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه، وهو حماية القدس والمقدسات.

وأوضح أن الاحتلال راهن على أن يفرض الأمر الواقع في الضفة الغربية بترسيخ الاحتلال وتوسيع الاستيطان، ويسعى لفرض على شعبنا قبول هذا الواقع وزرع اليأس في إمكان تغييره.

وشدد على أن الاحتلال لم يتعلم الدرس، فشعبنا لم يتوقف عن النضال طيلة تاريخه، مضيفا الاحتلال يستخدم وسائل كثيرة مثل الترويع والعقوبات الجماعية والقتل والجرح والاعتقال.

وأكد بقوله: لا يظن الاحتلال أنه سيكون آمنا في (تل أبيب)، مستشهدا بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد رعد حازم، الخميس الماضي.

وأضاف: شعبنا قال كفى لهذا العبث، وأثق أن شعبنا وصل إلى مرحلة الثورة الشاملة في الضفة والقدس والداخل، وغزة تشكل العمق الاستراتيجي لمقاومة شعبنا.

وأكمل: لن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن إلا بزوال الاحتلال.

كما وأكد أن الضفة الغربية في مواجهاتها مع الاحتلال "لا تجرب شيئا جديدا، بل لنا تجارب في الانتفاضتين الأولى والثانية".

وذكر أن الانتفاضة الثانية كانت أقوى وأعنف من الأولى، واضطر الاحتلال على أن يخرج من غزة وشمال الضفة، مؤكدا أن شعبنا لديه النفس ليقاتل سنوات حتى يجبر الاحتلال على الاندحار من الضفة والقدس.

وأكد أن شعبنا هو في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات.

وشدد على أن شعبنا يتعرض لعدوان مستمر في كل مكان، كما حصل في جنين وسلواد.

كما وشدد على أن حماية الأقصى فرض وطني وديني على كل أبناء شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن الاحتلال يتراجع فقط عندما ينهض شعبنا ومقاومتنا بالدفاع عن مقدساته.

ونوه إلى أن شعبنا في الداخل المحتل لم يتوقف عن نضال الاحتلال وإن تغيرت الأساليب، وقد بذل جهودا هائلة في الحفاظ على هويته الفلسطينية عبر سنوات، ونشهد تطور هذا النضال.

وأردف: "رأينا في معركة سيف القدس أن شعبنا في الداخل نهض بقوة ومجد، وكانت أخطر نقطة واجهت الاحتلال خلال المعركة".

وأهاب بشعبنا في الداخل المحتل الاستمرار بهذه "الهبة المجيدة، وهم أكثر الناس معرفة بهذا الكيان وهم الأكثر جرأة في مواجهته".

وأكمل: "إخواننا في ال48 يقع على عاتقهم الرباط في المسجد الأقصى وإعماره والدفاع عنه".

وجزم بأن وجود الآلاف من أبناء شعبنا من الضفة والقدس وال48 نستطيع أن نحمي الأقصى.

ونوه العاروري إلى أن الوحدة الفلسطينية في الميدان من أهم عوامل نجاح انتفاضة شعبنا ضد الاحتلال.

وذكر أن الجميع يعرف أن مخيم جنين يشكل رمزا من رموز الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما أن سلواد أيضا تشكل معقلا للوحدة الوطنية وانتخابات البلدية السابقة كانت شاهدة على ذلك.

وأكد أن كلمة السر في تقوية المقاومة وتعزيزها هي الوحدة، راجيا من الجميع أن يوجه بوصلته صوب الاحتلال.

وعبر عن أسفه لسماع ما أسماها "أصوات نشاز" تحاول شق الصف الوطني وتثير الحساسية الداخلية.

وأوضح أن كل منطقة من مناطق شعبنا لديها وقتها وأسلوبها في مقاومة الاحتلال، والوقت الآن هو وقت الضفة لمواجهة الاستيطان والاحتلال.

وأضاف: "نريد النفير العام لشعبنا في الضفة والقدس وال48 أن يدفع كل مواطن زكاته لهذا الوطن في أي موقع كان سياسيا وإعلاميا وميدانيا".

وأكمل: "أي قطعة سلاح يجب أن تقدم زكاتها وأن تستخدم ضد الاحتلال، ولا يجوز أن يمتلك أحد قطعة سلاح لسنوات، ولا يستخدمها ضد الاحتلال".

وخاطب الشبان في الضفة بقوله: أطلقوا النار على جنود الاحتلال والطرق الالتفافية والمستوطنات، واجعلوا النية الدفاع عن القدس والوطن.

وشدد على أنه من الواجب أن يستمر الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى "ومنع الأنجاس من دخول الأقصى وتقديم قرابينهم".

ورأى العاروري أنه من المطلوب من كل أبناء شعبنا تصعيد المواجهات مع الاحتلال كل يوم، مطالبا في ذات الوقت باستمرار الاعتصامات والمواجهات والكمائن، "ومن يقدر أن يضرب الاحتلال في خواصره الرخوة فليفعل".

وأضاف: "نحن ندافع عن قدسنا وشعبنا، ولا نخاف من وصفنا بأي اتهامات"، متسائلا بقوله أين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول العالم في إدانة هجمات الاحتلال؟

المصدر / فلسطين أون لاين