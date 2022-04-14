سلطات الاحتلال تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معابر الضفة الغربية، وقطاع غزة، قبل "عيد الفصح" اليهودي.

وحسب الإعلام العبري، فإن معابر الضفة وغزة، ستكون مغلقة بدءًا من يوم غدٍ الجمعة من الساعة 16:00، حتى يوم السبت 16/04/2022 الساعة 00:00.

وأضافت: "أما بالنسبة لساعات عمل المعابر خلال الأسبوع القادم، سيتم اتخاذ القرار لاحقًا وفقًا لتطورات الوضع الأمني".

وأوضحت أن معبري الجلمة وبرطعة من المتوقع أن يتم إعادة فتحهما لدخول مواطني 1948، إلى مدينة جنين اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وكما سيُسمح خروج التجار وكبار رجال الأعمال (BMC) من منطقة جنين وفقًا لسياسة الإغلاق العامة، لافتًا إلى أن القرار النهائي في الموضوع سيتم اتخاذه غدًا وفقًا للأوضاع.

ونوهت إلى أنه خلال الإغلاق سوف يُسمح بمرور الحالات الإنسانية، والطبية، والاستثنائية فقط تحت موافقة الجهات المعنية.

المصدر / فلسطين أون لاين