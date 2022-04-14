تواصل المواجهات مع قوات الاحتلال بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات عنيفة بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأشعل شبان النار في غرف لجيش الاحتلال قرب معسكر حوارة جنوب نابلس، لحظة مرور موكب شهيد بيتا فواز حمايل.

وأغلقت قوات الاحتلال محيط المعسكر بعد إشعال النار في الغرفة، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه موكب الشهيد حمايل أثناء مروره من حاجز عورتا.

واستشهد المواطن حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت أمس الأربعاء على مدخل البلدة.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح (شمال غرب)، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات في قرية النبي صالح تجددت للمرة الثانية عصر اليوم، بعد أن اندلعت سابقا إثر اقتحام قوة من جيش الاحتلال مدخل القرية.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد مسيرة خرجت وسط مدينة رام الله.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية قرب حاجز بيت إيل، خلال المواجهات شمالي البيرة.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب المدينة، عقب الانتهاء من تشييع جثمان الفتى قصي حمامرة.

وشهدت مدن رام الله والبيرة وبيت لحم إضرابا شاملا اليوم الخميس، حدادا على أرواح الشهداء، واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وذلك تزامنا مع دعوات حركة حماس للنفير، من أجل التصدي لجرائم الاحتلال.

واستشهد منذ أمس الأربعاء، خمسة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهم الشهيد شأس كممجي، والشهيد مصطفى أبو الرب بجنين، والشهيد عمر عليان ببلدة سلواد، والشهيد قصي حمامرة ببيت لحم، والشهيد محمد حسن عساف بنابلس.

وزفت حركة حماس كوكبة الشهداء، وحيّت الثائرين ضد الاحتلال، داعية إلى مواصلة التصدي إلى جرائمه وإرهابه، مؤكدة أنَّ إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا العزّل، هو محاولة يائسة لفرض الرَّدع المزعوم، بعد أن مرَّغ الشباب الأبطال أنفه في سلسلة عمليات نوعية هزَّت كيانه الهش.

كما توجهت بتحيَّة الصمود والثورة، للأبطال المنتفضين، بكلّ ما أوتوا من قوَّة، في ربوع الوطن المحتل، رداً للعدوان، وتمسكًا بحقوقنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين