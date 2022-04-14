هنية يضع أمير قطر في صورة التطورات في القدس والضفة

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عصر اليوم اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تبادلا التهنئة بشهر رمضان المبارك، متمنين أن يعيده الله على أمتنا بالخير واليمن والبركة وقد حقنت الدماء وتحررت الديار.

وعبر هنية عن التقدير العميق لدور قطر على المستوى السياسي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية ولشعبنا في مختلف أماكن تواجده، مشيرًا إلى المواقف القطرية الثابتة والدعم المتواصل وخاصة المنحة القطرية الشهرية لقطاع غزة، وإعادة الإعمار والمساعدات الدائمة للمواطنين.

واستعرض هنية الأوضاع المتصاعدة في الضفة والقدس وجنين ومخيمها الصامد، مشيرًا إلى أن نحو 19 شهيدًا ارتقوا منذ مطلع شهر رمضان المبارك برصاص الاحتلال، خمسة منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، محذًرا من أن استمرار الاحتلال في هذه السياسة سيكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة.

وشدد رئيس المكتب السياسي على ضرورة السماح للمصلين بالوصول للأقصى، ووقف أي اعتداء بحقهم أو منعهم من الوصول، معتبرًا أن أي مساس بالأقصى وبإسلاميته يمثل اعتداء على كل مسلم أينما كان.

من جانبه أكد صاحب السمو أمير قطر دعم بلاده المتواصل للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والوقوف الدائم مع أهلنا وخاصة في غزة لتخفيف آثار الحصار الذي تعانيه.

المصدر / فلسطين أون لاين