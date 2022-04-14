"دعم المقاومة" يدعو الأردن إلى دور أكثر جدية بالدفاع عن الأقصى

حيا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، اليوم الخميس، صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، وتمسكه بحقوقه الثابتة.

وقال الملتقى، في بيان، إن "المقاومة هي السبيل الوحيد، لمواجهة السياسية العنصرية العدوانية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا "الحكومة الأردنية إلى ممارسة دور أكثر جدية في الدفاع عن الأقصى المبارك، يتناسب مع الخطر الوجودي الذي يتعرض له المسجد، ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وحث الملتقى، "الشعب الأردني على المشاركة في الفعاليات الشعبية والاعتصامات والتظاهرات إسناد ودعما للشعب الفلسطيني".

ويضم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أحزابًا سياسية وشخصيات وطنية، ومؤسسات مجتمع مدني، ويمارس نشاطه من خلال الأحزاب الأردنية.

المصدر / فلسطين أون لاين