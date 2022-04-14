"صندوق دعم الشباب" يجري القرعة العلنية لقرض الزواج الحسن

أجرى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج الدورة الأولى للعام 2022.

وجرت مراسم القرعة بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، وعضو مجلس إدارة الصندوق أكرم حجاج، ومستشار رئيس الهيئة محمود بارود، ومدير الصندوق علاء الباز، ومدير عام العمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون والتراث عاطف عسقول.

وأوضح محيسن، أن القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال محيسن: "نسعى جاهدين للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني وتعزيز صمودهم، من خلال توفير برامج ومشاريع من شأنها المساهمة في تحسين واقعهم المعيشي".

وأضاف: "يسعى القرض للمساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3600) شاب، منهم (370) شباب خلال العام الماضي بواقع (540) ألف دولار".

ولفت إلى أن عدد الشباب المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ (665) شاب، وسيحصل (100) شاب على قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين