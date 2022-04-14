وقفة بغزة تُحذّر من مخطط "ذبح القرابين" بالأقصى

غزة/ عبد الرحمن مهاني:

حذّرت المؤسسات العاملة للقدس في غزة، من مُخطّط الاحتلال "ذبح قرابين حيوانية" في باحات المسجد الأقصى، مُعتبرةً ذلك انتهاكٌ خطيرٌ للمسجد المبارك.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها، المؤسّسات العاملة للقدس في غزة، بعد ظهر اليوم الخميس أمام مسجد الكتيبة غرب غزة.

وأكد رئيس دائرة القدس برابطة علماء فلسطين أحمد أبو حلبية، في كلمة عن المؤسسات العاملة، أنّ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية لن يقفوا صامتين أمام هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى.

ودعا أبو حلبية، المُرابطين في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية ومن يستطيع من غزة، لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه لحمايته من اعتداءات المستوطنين.

بدوره، حثّ مدير عام وحدة القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمير أبو العمرين، أبناء شعبنا بالقدس والضفة وغزة وفي كلّ مكان للاستعداد للمُواجهة ومقاومة الاحتلال.

ودعا الغرب لإعادة قراءة التاريخ من جديد، وليعلم أننا هنا، "عندما ندافع ونجابه هذا العدو فإننا ندافع عن الإنسانية والديانات والحقّ أمام الإجرام الصهيوني".

ووجّه أبو العمرين رسالة إلى حكام العرب والمسلمين "آن لكم أن تفيقوا وأن تغلقوا السفارات الإسرائيلية، آن للعالم أن يعيَ تمامًا أنّ الإفساد اليهودي لن يقتصر على الأقصى ولا على فلسطين، وسيطال البيت الأبيض والكرملين وأوروبا والعالم بأسره".

من جهته، أكد الأمين العام لحركة المجاهدين نائل أبو عودة في كلمة عن فصائل المقاومة، أنّ ما يقوم به الاحتلال من اقتحامات وانتهاكات بحقّ المسجد الأقصى والمرابطين، هو "خط أحمر وفرض معادلات جديدة على أبناء شعبنا ستبوء بالفشل".

وأضاف أبو عودة "أنّنا في فصائل المقاومة والأمة الإسلامية لن نسمح للاحتلال بفرض معادلات جديدة على الأرض".

وتابع "الاحتلال فهم رسالة المقاومة جيّدًا وهي أنّ الاقتراب من الأقصى هو لعب بالنار، وأنّ الاقتراب من القدس كمن يعبثُ بصاعق التفجير".