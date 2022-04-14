وفد من حماس يلتقي بري ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

التقى وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، نائب رئيس منطقة الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في دارته في المصيلح، حيث جرى استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وضم وفد الحركة، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، فيما حضر مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حركة أمل الحاج محمد الجباوي، وعضو المكتب السياسي بسام كجك.

وقدّم أبو مرزوق -بحسب بيان المكتب الإعلامي لحماس في لبنان- شرحاً حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما استعدادات الاحتلال ومستوطنيه، لذبح القرابين في المسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي"، محذراً من خطورة هذه الخطوات التي تشكل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططه الذي يتجاوز كافة الخطوط الحمراء، مثمناً موقف الرئيس بري بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني.

ووضع أبو مرزوق، الرئيس بري بصورة العدوان والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والتي أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وقال: "إن الاحتلال وعبر لجوئه إلى سياسات الإعدامات الميدانية، والاعتقالات يحاول وقف هبة الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني لن تمنعه هذه الهمجية من مواصلة طريقه والتصدي لقوات الاحتلال ومخططاته.

وبحث الوفد أيضاً، وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وجرى التأكيد على ضرورة منحهم حقوقهم المدنية، كما أكد الوفد دعمه لأمن لبنان واستقراره، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

من، جهته أكد بري، على موقفه الدائم من القضية الفلسطينية، ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن اعتداءات الاحتلال ونوايا مستوطنيه في المسجد الأقصى يتطلب موقفاً حازماً من جميع الدول العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين