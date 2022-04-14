الفصائل تدعو للمشاركة في مسيرات دعم للضفة والقدس يوم غدٍ بغزة

أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم الخميس، تنظيم وقفة حاشدة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، بعد صلاة ظهر غد الجمعة، إسنادًا لأهالي الضفة والقدس المحتلّتين.

وقالت الفصائل، إنّ الوقفة "تأتي دعمًا وإسنادًا لأبناء شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية الذي يُواجه جيش الاحتلال وقُطعان المستوطنين ببطولةٍ حفاظًا على أرضنا ومُقدّساتنا".

تأتي الدعوة بالتزامن مع دعوات لفعاليات في العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات، تنديداً بنوايا المستوطنين المتطرفين "ذبح القرابين" في باحات المسجد الأقصى يوم غد الجمعة.

وحذرت شخصيات وقوى ومؤسسات أهلية ومنظمات مجتمع مدني من تداعيات اقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين