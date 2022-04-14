فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: اغتيالات الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته

"صندوق دعم الشباب" يجري القرعة العلنية لقرض الزواج الحسن

وفد من حماس يلتقي برّي ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

"شاهد" تطالب بمحاسبة مسئولي الاحتلال عن جرائم الإعدام الميداني للفلسطينيين

وقفة بغزة تُحذّر من مخطط "ذبح القرابين" بالأقصى

قاسم: استمرار الاحتلال في استباحة الضفة محاولة فاشلة لفرض وقائعه على أرضنا

"قرابين المستوطنين".. هل ينقلب السحر على الساحر؟

"حماس" تنعى شهداء الضفة وتَعُدّ تغول الاحتلال محاولة يائسة لفرض الرَّدع المزعوم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوبي نابلس

الجبهة الشعبية تُحذّر من التداعيات الخطيرة لمُخطّط "ذبح القرابين"

إعلان تيك توك داخلي

الفصائل تدعو للمشاركة في مسيرات دعم للضفة والقدس يوم غدٍ بغزة

14 ابريل 2022 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
...

أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم الخميس، تنظيم وقفة حاشدة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، بعد صلاة ظهر غد الجمعة، إسنادًا لأهالي الضفة والقدس المحتلّتين.

وقالت الفصائل، إنّ الوقفة "تأتي دعمًا وإسنادًا لأبناء شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية الذي يُواجه جيش الاحتلال وقُطعان المستوطنين ببطولةٍ حفاظًا على أرضنا ومُقدّساتنا".

تأتي الدعوة بالتزامن مع دعوات لفعاليات في العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات، تنديداً بنوايا المستوطنين المتطرفين "ذبح القرابين" في باحات المسجد الأقصى يوم غد الجمعة.

وحذرت شخصيات وقوى ومؤسسات أهلية ومنظمات مجتمع مدني من تداعيات اقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #القدس #الضفة الغربية #فصائل العمل الوطني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة