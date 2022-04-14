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أبو أحمد فؤاد يحذر من التداعيات الخطيرة لمخطط "ذبح القرابين"

14 ابريل 2022 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، إنّ المعركة مفتوحة مع العدو، وإذا ما أقدم المستوطنين على جريمة ما يسمى بـ "ذبح القرابين" ستكون التداعيات خطيرة، مشدداً على وجود قرار من فصائل المقاومة القيام بالواجب والرد على تصعيده.

وأكد فؤاد، في تصريح إذاعي اليوم الخميس، أنّ الجبهة الشعبية جزء من القرارات التي صدرت عن اجتماع الفصائل المشترك، مضيفًا: "نأمل من الجميع أن يعمل على أساس هذه القرارات التي أكدت على الجاهزية الكاملة لفصائل المقاومة".

وأشار إلى أنّ هناك استعدادات من قبل بعض أطراف محور المقاومة أن تقف بجانبنا بكل أشكال الدعم والاسناد في هذه المرحلة للتصدي لجرائم العدو.

وتوجه بالتحية إلى الأسرى البواسل الذين يعانون من الجرائم التي يرتكبها العدو بحقهم، ونؤكد أن فلسطين هي من البحر إلى النهر وليست كما يحاول البعض أن يقول عكس ذلك.   

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #الجبهة الشعبية #أبو أحمد فؤاد

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