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الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

14 ابريل 2022 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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الأسير عواودة (أرشيف)

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من مدينة الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 42 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن عواودة يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، وعدم انتظام في نبضات القلب ومجرى التنفس، إضافة إلى صعوبة في الحركة، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن.

وأشارت إلى أنه رغم خطورة وضعه الصحي إلا أن إدارة السجون ما زالت تتعمد تجاهله وترفض نقله إلى مستشفيات طبية وتكتفي بحجزه بما يسمى "عيادة سجن الرملة".

وأدانت استمرار كافة الجرائم وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 ديسمبر2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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