بحر: الشعب الفلسطيني موحد من أجل تحرير الأسرى

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر أن قضية الأسرى "عقدية ووطنية وسياسية وأخلاقية وإنسانية"، وأن الشعب الفلسطيني كله موحد من أجل تحرير الأسرى، رغم أنف الاحتلال.

وقال بحر في كلمة خلال افتتاح جدارية خاصة بالأسرى، ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني، والتي نفذتها وزارة الأسرى والمحررين على جدار المجلس التشريعي: "إن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من إجرام بحق الأسرى وشعبنا هو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولي والإنسانية والأخلاقية".

وأضاف "أن الاحتلال يحاول التضييق على كل الفلسطينيين ففي الوقت الذي يصعد هجمته في القدس وجنين وبكل مكان، يقوم بتصعيد جرائمه ضد الأسرى والتعسف بحقهم".

وشدد بحر على أن قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا، وأولويات المجلس التشريعي، والجميع يقف معهم حتى تحريرهم، مؤكدًا أننا على موعد قريب مع تحرير الأسرى، موضحًا أن ذلك مطلب لدى كل أبناء شعبنا ولدى مقاومته الباسلة، ليكون العرس الفلسطيني الكبير بتحرير الأقصى والأسرى.

من جهته؛ أوضح وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون أن الجدارية سلطت الضوء على الأطفال الأسرى من خلال تواجد الأسير أحمد مناصرة، وعلى النساء من خلال صورة الأسيرة إسراء الجعابيص الجريحة والمريضة والتي تعاني الإهمال الطبي، والنواب المختطفين من خلال صورة النائب أحمد سعدات.

وبين المدهون أن الاحتلال لا يزال يواصل انتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية من خلال الاعتقال والاعتقال الإداري، واختطاف نحو 33 امرأة، و160 طفلاً و9 نواب، علاوة عن الإهمال الطبي، والتعذيب وغيرها من الممارسات.

المصدر / فلسطين أون لاين