الاحتلال ينصب حاجزاً طياراً شمال سلفيت

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزاً طياراً على المدخل الرئيس لمدينة سلفيت من الجهة الشمالية في منطقة الرويس بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن جنود جيش الاحتلال تعمدوا توقيف مركبات المواطنين وتفتيشها خاصة التي بها صغار السن والشبان.

وأضاف الشهود أن الحاجز تسبب بعرقلة حركة المواطنين ودفع بعض سائقي المركبات للبحث عن طرق بديلة .

وتتعمد قوات الاحتلال وضع حواجز طيارة ومتنقلة لقوات الاحتلال وجيشه على مداخل القرى والبلدات في الضفة الغربية للتضييق على الفلسطينيين.

يشار إلى أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا واستشهدوا على الحواجز العسكرية للاحتلال، بسبب حالة التوتر التي يعيشها جنود الاحتلال والذين يبادرون إلى إطلاق النار مع كل حركة يقوم بها المسافرون الفلسطينيون، فيما تبرر سلطات الاحتلال عادة انتهاكات جنودها بأن الفلسطينيين لم ينصاعوا لأوامر الجنود أو أنهم اقتربوا من الجنود بصورة مشبوهة.

المصدر / فلسطين أون لاين