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الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية الشهر الجاري

14 ابريل 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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اعتقالات الاحتلال تصاعدت منذ بداية الشهر الجاري (صورة أرشيفية)

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية الشهر الجاري.

وسُجلت منذ فجر اليوم الخميس، 30 حالة اعتقال على الأقل حتّى اللحظة بينهم أشقاء الشّهيد شأس كممجي الذي ارتقى صباح اليوم، وهم أشقاء الأسير أيهم كممجي أحد أسرى "جلبوع" الستة الذين انتزعوا حريتهم.

وأشار النادي في بيان صحفي، أن عمليات الاعتقال ما تزال مستمرة، مع استمرار عمليات الاقتحام والمداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال للعديد من المناطق والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضح نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال سُجلت في كافة محافظات الضفة الغربية منذ بداية الشهر، إلا أنّها تركزت في القدس وجنين.

ولفت إلى أنّه من بين الأسرى عدد من الجرحى، من بينهم (نور الدين جربوع، وأسيد حمايل، ونسيم شومان، ودانيال الجابر) حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في المستشفيات.

وأضاف أنّ غالبية الأسرى تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وذلك منذ لحظة الاعتقال مرورًا بالتحقيق، عدا عن عمليات التّنكيل التي طالت عائلاتهم، بما فيها عمليات التّخريب داخل المنازل، وسياسة العقاب الجماعي والتّهديد.

يذكر أنّ وتيرة الاعتقالات الحالية، هي بمستوى الوتيرة التي سُجلت خلال شهريّ أبريل/ نيسان ومايو/ أيار العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #أسرى #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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