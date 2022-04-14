"حماس" تنعى شهداء الضفة وتَعُد تغول الاحتلال محاولة يائسة لفرض الرَّدع المزعوم

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كوكبة الشهداء "الأبطال" من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين ارتقوا، ليلة أمس وصباح اليوم، وهم: قصي فؤاد حمامرة، وعمر محمد عليان، وأمير حسن حمّاد، وشأس كممجي، بالإضافة إلى الشهيد مصطفى أبو الرب.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، الخميس: "إنَّ إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا العزّل، هو محاولة يائسة لفرض الرَّدع المزعوم، بعد أن مرَّغ الشباب الأبطال أنفه في سلسلة عمليات نوعية هزَّت كيانه الهش".

وأضافت: "نتوجَّه بتحيَّة الصمود والثورة، للأبطال المنتفضين، بكلّ ما أوتوا من قوَّة، في ربوع الوطن المحتل، رداً للعدوان، وتمسكًا بحقوقنا الوطنية".

وجددت دعوتها للحشد والنفير غدًا الجمعة، في كلّ المواقع والسَّاحات، وخاصَّة في المسجد الأقصى المبارك "لحماية مسرى رسول الله، وقبلة المسلمين الأولى من عبث المحتلين وتدنيس المتطرّفين الصهاينة".

المصدر / فلسطين أون لاين