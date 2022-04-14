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الإحصاء: استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

14 ابريل 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إن "الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا، خلال شهر آذار 2022، بنسبته 1.03% مقارنة مع شهر شباط 2022".

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المستهلك بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.75%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.66%، وأسعار البيض بنسبة 7.90%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 6.17%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.60%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.22%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 161 شيقلا/60 كغم، والدجاج 18 شيقلا/1كغم، والبيض 16 شيقلا/2كغم، والموز 5 شواقل/1كغم، والبصل 3 شواقل/1كغم، والبطاطا 3 شواقل/1كغم، ولحم الغنم 83 شيقلا/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2022 مع شهر آذار 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.62%، بواقع 4.82% في قطاع غزة، وبنسبة 4.16% في القدس، وبنسبة 3.14% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.93% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 23.82%، وأسعار البطاطا بنسبة 19.97%، وأسعار البيض بنسبة 12.53%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.70%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 5.44%، وأسعار الخبز بنسبة 4.49%، وأسعار الأرز بنسبة 3.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.33%، وأسعار الغاز بنسبة 1.14%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.11%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 163 شيقلا/60كغم، والخبز 7 شواقل/2600غم، والدجاج 18 شيقلا/1كغم، والبيض 14 شيقلا/2كغم، والموز 4 شواقل/1كغم، والبصل 3 شواقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وأرز حبة قصيرة 148 شيقلا/25كغم، ولحم الغنم 54 شيقلا/1كغم، والفلفل الحار 11 شيقلا/1كغم، وأسطوانة الغاز 67 شيقلا/12كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.80% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 13.45%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 7.60%، وأسعار البيض بنسبة 5.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.03%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.79%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.45%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 158 شيقلا/60كغم، والدجاج 17 شيقلا/1كغم، والبيض 16 شيقلا/2كغم، والموز 5 شواقل/1كغم، ولحم الغنم 81 شيقلا/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.71% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 18.38%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.87%، وأسعار الكهرباء بنسبة 9.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.66%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.72%، و"البنزين" بنسبة 3.27%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 3.11%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.65%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 185 شيقلا/60كغم، والموز 5 شواقل/1كغم، وبندورة عناقيد 8 شواقل/1كغم، والكوسا 11 شيقلا/1كغم، والفاصولياء الخضراء 20 شيقلا/1كغم، والفلفل الحار 10 شواقل/1كغم، والزهرة 5 شواقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 9 شواقل/1كغم، والبصل والبطاطا 3 شواقل/1كغم لكل منهما، والثوم الجاف 22 شيقلا/1كغم، بنزين "95" 7.26 شيقل/1لتر، والسولار 6.90 شيقل/1لتر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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