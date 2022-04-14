"التنمية بغزة" تُوزّع مساعدات نقدية للأطفال المُعرّضين للخطر

وزّعت وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية للأطفال المُعرّضين للخطر في محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع دعم خدمات الحماية للأطفال المعرضين للخطر.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه تم توزيع مبلغ (١٠٥،٠٠٠) شيكل على 150 طفلًا مُوزّعين على ٩٧ أسرة .

وذكر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة بالوزارة، محمد العرعير، أنّ الوزارة تسعى لتحقيق الحماية للأطفال المُعرّضين للخطر وخصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة التي يُعاني منها أطفال شعبنا الفلسطيني.

وثمن العرعير، جهود مرشدي الطفولة العاملين في الميدان مع الأطفال المُعرّضين للخطر.

من جهته، أفاد نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة محمود موافي، بأنّ هذه المساعدات تأتي في إطار تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، وسبل العيش الكريم للأطفال المُعرّضين للخطر.

بدورها، أكدت مديرة حماية الطفولة منال عدوان، على حرص الوزارة على توفير الحماية الكاملة للأطفال وبذل الجهد لتوفير وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وللتخفيف من مُعاناة الأطفال في ظلّ الحصار الخانق.

المصدر / فلسطين أون لاين