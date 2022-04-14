"الجهاد": لا خيار لردع الاحتلال ولجم جرائمه إلا بالمواجهة وتصعيد المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أن دم الشهداء شرارة المواجهة الشاملة على طريق التحرير، مشددة على أن "استمرار الإجرام الصهيوني الذي يستهدف كل أبناء شعبنا في القدس والضفة لن يوفر له الأمن المزعوم على حساب دماء أبنائنا"

جاء ذلك في بيان صحفي نعت فيه الشهداء الذين ارتقوا مساء أمس وصباح اليوم الخميس، في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: إن "الاحتلال لن ينجو من ثأر المقاومين الأحرار، موجهة التحية والإجلال والإكبار لأبناء شعبنا المقاوم، الذي ينتفض الآن في الضفة المحتلة، ويشترك مع قوات الاحتلال التي تستبيح مدننا وقرانا قتلًا واعتقالًا وعدواناً".

وأضافت: أنه "لا خيار لردع الاحتلال ولجمه عن جرائمه إلا بالمواجهة وتصعيد المقاومة الشاملة، مقدمة التعازي والمواساة من عوائل الشهداء الكرام في بيت لحم ورام الله".

المصدر / فلسطين أون لاين