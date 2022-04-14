إضراب شامل في "رام الله" و"بيت لحم" حدادا على أرواح الشهداء

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظتي رام الله والبيرة، وبيت لحم، حدادا على أرواح الشهداء، واستنكارا لكافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة كافة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظة رام الله والبيرة.

وسيشيع جثمان الشهيد قصي حمامرة، إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية ظهر اليوم، بعد الصلاة عليه في مسجد الزاوية.

وسينطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا إلى مكان سكناه في حوسان، لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمانه.

يشار إلى أن الشهيد حمامرة استشهد مساء أمس، في منطقة المطينة على الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية، بعد أن أصيب بعدة رصاصات وترك ينزف قبل ان تعتقله قوات الاحتلال ويعلن عن استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاي