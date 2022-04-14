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دفاعاً عن القدس والأقصى

"حماس" تستنفر الجماهير للمشاركة في جمعة "فجر حماة الأقصى"

14 ابريل 2022 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جماهير شعبنا إلى النفير في جمعة (فجر حماة الأقصى) دفاعًا عن القدس والأقصى، وإفشالًا لمخطط "ذبح القرابين" فيما يُسمى عيد الفصح.

واستنفرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، جماهير شعبنا المجاهد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرّحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة، دفاعًا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين، وإفشالًا لخطط تدنيس الحرم فيما يسمّى "ذبح القرابين".

وعدّت "رباط أهلنا وشعبنا المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبير عن وحدة شعبنا وقوته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، وعن تمسّكه بحقوقه الوطنية؛ وفي القلب منها القدس المخضّبة بدماء الشهداء الزكيّة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جمعة فجر حماة الأقصى

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