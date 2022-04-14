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مستوطنون يواصلون العمل لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية

14 ابريل 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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الأغوار الشمالية (أرشيف)

يواصل مستوطنون العمل على إقامة بؤرة استيطانية في سهل موفية بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن "المستوطنين يواصلون العمل لتثبيت بؤرة استيطانية في منطقة موفيه إلى الشمال من خربة الحديدية، حيث تعمل جرافة "باجر" في المكان منذ الصباح".

وبدأ المستوطنون يعملون منذ مطلع الشهر الجاري على إقامة مرافق ومقاعد وتحديد المنطقة التي ينوون الاستيلاء عليها وتحويلها لبؤرة استيطانية.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي "حل نهائي" مع السلطة الفلسطينية.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #الأغوار الشمالية #بؤرة استيطانية

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