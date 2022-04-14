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شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

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محدث بالفيديو والصور شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

14 ابريل 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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أثناء وصول أحد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة جنين.

وذكر شهود عيان أن الشهيدين هما: شأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي (أحد أسرى عملية نفق جلبوع العام الماضي)، ومصطفى أبو الرب من قرية مسلية.

وخلفت الاشتباكات 6 إصابات برصاص الاحتلال وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي بينهم 3 إصابات حرجة جداً.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين مسلحين وقوات الاحتلال في بلدة كفر دان في جنين

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحامات #جنين #الاحتلال الإسرائيلي

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