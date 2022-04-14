شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة جنين.

وذكر شهود عيان أن الشهيدين هما: شأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي (أحد أسرى عملية نفق جلبوع العام الماضي)، ومصطفى أبو الرب من قرية مسلية.

صور | الشهيدان في جنين هذا الصباح هما: شأس كممجي من قرية كفر دان، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي (أحد أسرى عملية نفق جلبوع العام الماضي)، ومصطفى أبو الرب من قرية مسيلية pic.twitter.com/6hDBot4yF8 — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 14, 2022

وخلفت الاشتباكات 6 إصابات برصاص الاحتلال وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي بينهم 3 إصابات حرجة جداً.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين مسلحين وقوات الاحتلال في بلدة كفر دان في جنين

المصدر / فلسطين أون لاين