الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطنًا من مدن وبلدات وأحياء وقرى الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع أصحابها للتحقيق الميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا من مخيم نور شمس في طولكرم، فيما داهمت منزل عائلة الشهيد سيف أبو لبدة وأخضعت عائلته للتحقيق الميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة أسرى محررين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غرب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر مالك بلال اشتية بعد مداهمة منزله، فيما اندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان الآليات العسكرية بالحجارة.

كما اعتقلت قوات خاصة بسيارات مدنية الأسير المحرر أمير اشتية بعد مداهمة منزله في حي رفيديا، كما جرى اعتقال الأسير المحرر حمدي دويكات من منزله في منطقة بلاطة البلد شرق المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين