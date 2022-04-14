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العمادي يكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

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العمادي يكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

14 ابريل 2022 . الساعة 00:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر إبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من اليوم الخميس الموافق 14/04/2022م.

وأوضح العمادي وفقا لموقع اللجنة القطرية، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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