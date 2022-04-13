شهيد وإصابات واعتقالات خلال صد عدوان الاحتلال على سلواد

استشهد شاب وأصيب 11 مواطنا على الأقل في مواجهات متواصلة منذ ساعات في بلدة سلواد شمال محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله باستشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وأعلنت الصحة في بيان مقتضب صدر عنها، عن وصول ٦ إصابات بالرصاص الحي، إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، إصابة متوسطة في الكتف، و٤ إصابات في الأطراف السفلية، وإصابة في اليد، وجميعها بحالة مستقرة.

وحسب إسعاف بلدة سلواد يوجد 5 إصابات على الأقل تواجد في مركز سلواد الطبي الذي يحاصره الاحتلال في هذه الاثناء.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 3 شبان بعد اقتحام القرية للمرة الثانية وهم: عبد الفتاح حماد، وخالد إياد حامد، وأحمد عبد الله حامد.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة تجاه منزل عائلة خالد الطاعوج لم يكن أصحابه يتواجدون فيه.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل المغرب حملة اعتقالات في القرية طالت 6 مواطنين، عرف منهم المطارد خلدون البرغوثي ونجله والمطارد معاذ حامد وثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم بعد.

والمطارد حامد اعتقله الاحتلال بعد محاصرة منزل في البلدة، بعد اعتقاله لمدة 7 سنوات لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية تنفيذ عملية عام 2015.

🎥 تعطل آلية لجيش الاحتلال نتيجة ارتطامها بجدار في بلدة سلواد واستهدافها بوابل من الحجارة pic.twitter.com/gDwK9y7crS — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 13, 2022

شاهد | من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تحاصر منزل في بلدة سلواد شمال شرق رام الله pic.twitter.com/ed4yQvlMFx — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 13, 2022





المصدر / فلسطين أون لاين