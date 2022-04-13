فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العاروري: ندعو شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل الممكنة

الاحتلال يعدم فلسطينيًا في بلدة حوسان

اعتقالات ومواجهات في بلدة كوبر برام الله

"الداخلية" بغزة تفرج عن 40 نزيلًا بمناسبة رمضان

الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة للدفاع عن الأقصى

لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

تشييع جثمان الشهيد محمد عساف وهتافات مؤيدة للمقاومة

"التعاون الإسلامي" تدين انتهاكات الاحتلال بحقّ المسجد الأقصى

"روّاد" تطلق قافلة خيرية ضمن حملتها الرمضانية الكبرى

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود على مراوغات الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

العاروري: ندعو شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل الممكنة

13 ابريل 2022 . الساعة 23:18 بتوقيت القدس
...

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، أبناء شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال العاروري في تصريح مقتضب: "ندعو جماهير شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل".

وأضاف: "كما نستنفر أبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك، والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الصهيوني بكل الوسائل الممكنة".

وتشهد بلدة سلواد حصارًا من جيش الاحتلال وتعزيزات لقواته منذ ساعات، واندلاع مواجهات عنيفة، بزعم محاولة اعتقال مطلوبين.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #رام الله #عدوان #سلواد #صالح العاروري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة