العاروري: ندعو شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل الممكنة

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، أبناء شعبنا لصد عدوان الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال العاروري في تصريح مقتضب: "ندعو جماهير شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل".

وأضاف: "كما نستنفر أبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك، والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الصهيوني بكل الوسائل الممكنة".

وتشهد بلدة سلواد حصارًا من جيش الاحتلال وتعزيزات لقواته منذ ساعات، واندلاع مواجهات عنيفة، بزعم محاولة اعتقال مطلوبين.







المصدر / فلسطين أون لاين