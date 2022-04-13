فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اعتقالات ومواجهات في بلدة كوبر برام الله

"الداخلية" بغزة تفرج عن 40 نزيلًا بمناسبة رمضان

الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة للدفاع عن الأقصى

لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

تشييع جثمان الشهيد محمد عساف وهتافات مؤيدة للمقاومة

"التعاون الإسلامي" تدين انتهاكات الاحتلال بحقّ المسجد الأقصى

"روّاد" تطلق قافلة خيرية ضمن حملتها الرمضانية الكبرى

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود على مراوغات الاحتلال

الاحتلال يتراجع عن خطوة تقديم "قرابين الفصح" داخل الأقصى

92 حالة اعتقال من القدس منذ بداية الشهر

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يعدم فلسطينيا في بلدة حوسان

13 ابريل 2022 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
...

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار على فتى فلسطيني جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان.

وقال شهود العيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قاصر فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم.

وأوضح الشهود أن القاصر أصيب بشكل مباشر، فيم أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام محلية، فتى غارق بدمه ملقى على الأرض وحوله جنود الاحتلال يمنعون وصول طواقم الإسعاف إليه.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن الفتى فارق الحياة، فيم نعته مساجد البلدة، وسادتها حالة من الغليان.

وأوضحت المصادر أن الفتى الذي أعدمته قوات الاحتلال واحتجزت جثمانه هو قصي فؤاد حمامرة.

والأحد، أطلق جنود الاحتلال عند مدخل بلدة حوسان الرصاص على غادة إبراهيم سباتين (47 عاما)، وهي أرملة وأم لستة أطفال، ما أدى إلى استشهادها على الفور.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#بيت لحم #إعدام #إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #فتى حوسان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة