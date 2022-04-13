الاحتلال يعدم فلسطينيا في بلدة حوسان

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار على فتى فلسطيني جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان.



وقال شهود العيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قاصر فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم.



وأوضح الشهود أن القاصر أصيب بشكل مباشر، فيم أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام محلية، فتى غارق بدمه ملقى على الأرض وحوله جنود الاحتلال يمنعون وصول طواقم الإسعاف إليه.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن الفتى فارق الحياة، فيم نعته مساجد البلدة، وسادتها حالة من الغليان.

وأوضحت المصادر أن الفتى الذي أعدمته قوات الاحتلال واحتجزت جثمانه هو قصي فؤاد حمامرة.

والأحد، أطلق جنود الاحتلال عند مدخل بلدة حوسان الرصاص على غادة إبراهيم سباتين (47 عاما)، وهي أرملة وأم لستة أطفال، ما أدى إلى استشهادها على الفور.

المصدر / فلسطين أون لاين