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بالفيديو والصور اعتقالات ومواجهات في بلدة كوبر برام الله

13 ابريل 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 6 مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر، واعتقلت المطارد خلدون البرغوثي ونجله والمطارد معاذ حامد وثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم بعد، عقب مداهمة منزله قبيل موعد الإفطار.

واعتقلت قوات الاحتلال المطارد حامد بعد محاصرة منزل في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، بعد اعتقاله لمدة 7 سنوات لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية تنفيذ عملية عام 2015.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال رام الله، وحاصرت منزلًا.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في موعد الإفطار، واقتحموا حي "رأي علي"، وحاصرت أحد المنازل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدد من منازل البلدة، واعتقلت عددا من المواطنين، واستخدمتهم دروعًا بشرية في محاصرة منزل، وطالبت عبر مكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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