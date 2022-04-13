لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، سلسلة قرارات، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، التي ناقشت فيها عدداً من التقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واعتمدت اللجنة، محاضر جلسات "لجنة شؤون الأراضي، ولجنة البنية التحتية، وخلية الأمن الغذائي"، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة -بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي- تكليف وزارة المالية بصرف كشف جديد من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض العلاج، ووافقت كذلك على تطوير منظومة المركبات لدى شرطة المرور.

كما أقرت صرف مساعدة مالية عاجلة لصالح بلدية الشوكة، وصرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغرض تركيب عيون القط على شارع صلاح الدين مقابل مدارس المزرعة بدير البلح.

واعتمدت اللجنة مقترح اللجنة المشكلة لتطوير ساحة السرايا بمدينة غزة، فيما تمت المصادقة على دليل إجراءات إدارة شبكة الطرق الإقليمية في قطاع غزة، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية عدد من الوزارات لإعداد مخطط تطوير الممر الواصل بين محافظة غزة والشمال بمنطقة غرب معسكر الشاطئ.

كما تم اعتماد الكشف الثالث للرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، فيما تم إقرار لائحة تنظيم اللجان الحكومية وضوابط عملها، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقررت تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات، لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها داخل مكبات نفايات جحر الديك.

يذكر أن اللجنة توقفت عند اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى، ودعت أبناء شعبنا لتكثيف التواجد بالقدس والرباط بالمسجد الأقصى والتصدي لمخططات اقتحامه.

وحيت اللجنة الأسرى في سجون الاحتلال، مستذكرة بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل خدمة قضيتنا الوطنية، وطالبت جماهير شعبنا بالمشاركة الواسعة في مختلف الفعاليات المنوي تنظيمها ضمن إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام.

كما أشادت اللجنة بحملة الضغط لإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته أمام ما يتعرض له شعبنا وأسرانا.

المصدر / فلسطين أون لاين