"روّاد" تطلق قافلة خيرية ضمن حملتها الرمضانية الكبرى

سيّرت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية، قافلة مساعدات تموينية إنسانية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الجمعية رباح بخيت، في بيان اليوم الأربعاء، إن القافلة تضم إحدى عشرةَ شاحنة محملةً بآلاف الطرود التموينية، سيتم توزيعها على آلاف العوائل المستورة في كافة محافظات قطاع غزة.

وأضاف بخيت، أن "روّاد أطلقت الموسم السابع من حملة غراس الخير التي تتنوع برامجها من إعداد وجبات الإفطار للصائمين وتوزيع الطرود التموينية على مستحقيها بالإضافة إلى توزيع زكاة المال وتحضير كسوة العيد للأطفال المحتاجين، وكفالة الأسر الفقيرة إلى جانب مشروع كفالات الأيتام".

وأشار إلى أن "روّاد" ستستمر بتقديم الطرود الغذائية ووجبات الإفطار وبعض المشاريع المتنوعة طيلة أيام الشهر الفضيل.

المصدر / فلسطين أون لاين