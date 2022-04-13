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الاحتلال يحوّل القيادي أبو كويك للاعتقال الإداري لـ6 أشهر

13 ابريل 2022 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القيادي في حركة حماس الأسير حسين أبو كويك للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو كويك، من منزله في بلدة بيتونيا قرب رام الله الخميس الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أبو كويك أكثر من مرة وهدّدته بالاعتقال على خلفية مواصلته المشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية.

ويُعدّ أبو كويك من القيادات البارزة في حركة حماس بالضفة الغربية، وكان قد تعرّض لمحاولة اغتيال خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث أطلقت طائرة حربية قذائف على مركبته الشخصية، أدّت لاستشهاد زوجته وثلاثة من أطفاله.

وأمضى أبو كويك ما لا يقل عن 11 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، برفقة 417 آخرين من أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويُواصل الاحتلال استهدافه لقيادات وكوادر حركة حماس بالضفة الغربية، بهدف تغييبهم عن المشهد الفلسطيني، وقد تصاعدت حدّة الاعتقالات والاستدعاءات لهم قبيل إحياء الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة في 14 ديسمبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #رام الله #حسين أبو كويك

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