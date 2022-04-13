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"الشباب والثقافة" تطلق فعاليات دعم وإسناد الأسرى

13 ابريل 2022 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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جانب من المؤتمر الصحفي لاطلاق فعاليات دعم الأسرى (تصوير: ياسر فتحي)
غزة / عبد الرحمن مهاني:

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، عن انطلاق فعاليات دعم واسناد في يوم الأسير الفلسطيني.

وقال وكيل الهيئة أحمد محسين خلال مؤتمر صحفي عُقد في منزل الأسير محمد مرتجى، إن الهيئة تعمل على تنظيم زيارات لكافة بيوت الأسرى في قطاع غزة، وعمل المخيمات لأبناء الأسرى والشهداء.

وتابع " وهناك وجود وقفة تضامنية مع الأسرى، أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتخللها مسير للأطفال رافعين لافتات تحمل رقم (160) أسير، والكشافة الفلسطينية".

ووجه محيسن، رسالة صمود إلى الأسير الطفل أحمد مناصرة، وإلى كافة الأسرى داخل السجون.

بدوره قال إبراهيم الزعيم مدير مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين ماليزيا، إن مؤسسته تنقل الرسائل التي تحمل معاناة الأسرى، وفعاليات الإسناد التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب الثقافة، إلى العالم الخارجي وبالتحديد ماليزيا.

وأكد الزعيم في كلمته بالمؤتمر، أن الشعب الماليزي يقف خلف قضية القدس والأسرى.

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#غزة #الأسرى #سجون الاحتلال

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