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"المالية" تُفعل خدمة دفع زكاة فطر الموظفين من المستحقات

13 ابريل 2022 . الساعة 14:59 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع نقابة الموظفين عن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين وفق لعدة معايير.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن دفع الزكاة سيكون عن عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد 2 من المُعاليين.

وبينت أن قيمة زكاة الفطر هذا العام حسب دار الإفتاء هي 9 شواقل.

وأوضحت أن تفعيل الخدمة يبدأ من صباح يوم غد الخميس، وحتى نهاية يوم السبت بعد القادم.

ونوهت إلى أنه سيتم تفعيل الرابط الالكتروني للخدمة عبر التسجيل الموحد بالحاسوب الحكومي اعتباراً من يوم غد الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة المالية #نقابة الموظفين #زكاة الفطر

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