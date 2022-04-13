مانويل مسلم: سنموت دفاعا عن الأقصى ولن نسلّم مفاتيحه للصهاينة

أكد عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك ولن يسلم مفاتيح المسجد للاحتلال الإسرائيلي.

جاءت تصريحات مسلم بعد إعلان "جماعات الهيكل" المزعوم نيتها إدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى، ونشرت إعلاناً بمكافأة مالية لمن يتمكن من إدخاله إلى المسجد يوم الجمعة القادم 14 رمضان.

ونشرت هذه الجماعات على مختلف منصاتها إعلاناً يدعو المستوطنين إلى المبادرة الفردية لتقديم "قربان الفصح" في المسجد الأقصى، واعدة من يتمكن من ذلك بمكافأة مالية.

وقال مسلم: "سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة".

وأضاف أن أهم درس نستقيه من صلابة القدس والأقصى هي أن القوة في الشعب إذا أراد الحياة والقدس والأقصى.

ونوه إلى أن "وصولُ الصهاينة إلى هدفهم وهو الأقصى المبارك والصلاة في ربوعه وثرثرات تقديم قربان الفصح اليهودي في ساحاته يعني مراوغتهم للسيطرة عليه واستملاكه أو هدمه لبناء هيكلهم المزعوم مكانه".

وحذر مسلم، من أنه "إذا صمتنا عن وقاحتهم فلا يحق لنا أن نقاومهم في المستقبل لذلك في حدّ الأقصى، الحدّ ما بين الجدّ واللعب".

وختم قائلا: "يناديكم الأقصى بصوت وقد بُحّ، وعيون ذارفات دموعا سخينة: أنا أقصاكم فلا تكونوا أقصاي".

المصدر / فلسطين أون لاين