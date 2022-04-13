أبو زهري: التهديد بـ"ذبح القرابين" في الأقصى تطور خطير لن يسلم به شعبنا

أكد الدكتور سامي أبو زهري عضو القيادة السياسية لحركة حماس، أن الاقتحامات الصهيونية المتواصلة، والتهديد المستمر للمسجد الأقصى والتهديد بذبح القرابين يوم الجمعة في ساحاته، وإقامة الصلاة اليهودية في داخله، تعد تطورا خطيرا لا يمكن أن يسلم به الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو زهري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، على أن "خيارات شعبنا في المقاومة مفتوحة لمواجهة هذا التصعيد غير المسبوق"، خاصة الاعتقالات اليومية التي تستهدف أبناء شعبنا، والاعدامات اليومية المتتالية بدم بارد.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تشهد تطورات استثنائية، سواء فيما يتعلق بارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومقدساتنا، وفي المقابل ارتفاع جاهزية شعبنا في مواجهة هذا العدوان.

وعد القيادي في حماس، العدوان على جنين ومحاولة اقتحام مخيمها، وحصاره منذ عدة أيام، وهدم البيوت، "ضمن العدوان المستمر الذي لن يفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن "المقاومة وشعبنا سيواجهون هذا بكل صلابة، في ضوء الجاهزية الكبيرة من خلال عمليات المقاومة البطولية التي نتابعها في ساحات الضفة، وفي قلب المدن الفلسطينية المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال، وعدوانه بحق المسجد الأقصى".

ولفت أبو زهري إلى أن "الصمود الأسطوري في جنين ومختلف المناطق في الضفة التي تشهد اشتباكات يومية مع جنود الاحتلال، يدلل على أن شعبنا حي، ومتمسك بحقوقه، لم يستسلم ولم ينكسر، وأن مراهنة الاحتلال على رضا شعبنا بالأمر الواقع باءت بالفشل، لأنه متمسك بخيار المقاومة والمواجهة، وأن مسار التسوية والتطبيع والتنسيق الأمني لم يفلح في تحقيق أهدافه".

وأشار أن "الضفة الغربية كانت ولا زالت خزان الثورة والمقاومة، وقد أثبتت الأحداث الدائرة فيها خطأ محاولات البعض إعطاء الانطباع بتراجع دورها، وتسليمها بالأمر الواقع".

ودعا إلى ضرورة النظر بخطورة كبيرة لما يجري، خاصة وأنه يأتي بخلفية دينية متطرفة، ورغبة في حسم الوضع بالمسجد الأقصى".

ويرى أبو زهري، أن "عملية التخطيط لذبح القرابين فيه تعني أن الصهاينة يخططون لتحويل المسجد إلى مكان يهودي، وهذا تطور خطير جداً"، وتابع "سنتحمل مسؤولياتنا التاريخية تجاه هذا العدوان والتصعيد".

ودعا كل الحكومات العربية والمسلمة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها قبل انفجار الوضع، فما يجرى من تصعيد ضد شعبنا والمسجد الأقصى وصفة لانفجار صعب وقاسي وغير مسبوق في المواجهة بين شعبنا وبين الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين