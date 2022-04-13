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رؤساء 4 دول أوروبية يزورون كييف

13 ابريل 2022 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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يصل رؤساء 4 دول أوروبية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال مستشار الرئيس البولندي، إن الرئيس أندريه دودا، ورؤساء ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا في طريقهم إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب المستشار جاكوب كوموش عبر حسابه على "تويتر" "بلداننا تظهر دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".

وتأتي زيارة الرؤساء بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف في زيارة هي الأولى لزعيم من مجموعة السبع الى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة مئة بالمئة بشأن ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه لا يتسنى إجراء تحقيق مناسب في المدينة المحاصرة.

وفي خطاب ألقاه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أضاف زيلينسكي، أن ما وصفها بالتهديدات المتكررة من البعض في روسيا باستخدام أسلحة كيماوية تعني أن الغرب بحاجة إلى التحرك الآن للحيلولة دون نشر مثل هذه الأسلحة.

المصدر / وكالات
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#أوروبا #كييف #زيارة رؤساء

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