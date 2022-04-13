"الكنيست" يناقش "طرد" النائب العربي أيمن عودة

كشف الإعلام العبري، عن قرار لـ"الكنيست" بعقد جلسة لمناقشة "طرد" النائب العربي أيمن عودة من "الهيئة التشريعية"، على خلفية دعوته المواطنين العرب إلى ترك الخدمة في قوات جيش الاحتلال.

وفي بيان صدر عن رئيس لجنة "الكنيست" نير أورباخ، أن العضو المتطرف عن حزب الليكود شلومو كرعي، بعث رسالة وقع عليها 70 من أصل أعضاء "الهيئة التشريعية" الـ120، تطالب بحرمان عودة، عضو "القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية، من مقعده.

وذكر أورباخ: "لا مكان لأيمن عودة في الكنيست، وسأعقد اجتماعا للجنة قريبا، وفقا للإجراءات، لمناقشة طلب كرعي".

ولم يعلق مكتب عودة فورا على هذا الإعلان.

وجاء ذلك بعد أن دعا عودة، في تصريح مصور سجل أمام باب العامود بمناسبة شهر رمضان، الشبان العرب المنخرطين في صفوف قوات الاحتلال إلى إلقاء السلاح وترك الخدمة.

بدورها، أعلنت القائمة المشتركة أمس أنها تنوي التصويت لصالح حل "الكنيست"، ما سيدفع إلى انتخابات مبكرة جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين