مطلوب ممرض للعمل في جمعية بغزة

جمعية الحق في الحياة مؤسسة فلسطينية غير حكومية غير ربحية تعمل على مساعدة الإناث والذكور من ذوي متلازمة داون وذوي التوحد عبر تقديم برامج التأهيل والدمج والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز فرصهم في العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة .

إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن ممرض بدوام كامل :

- اسم الوظيفة : Nurse

- عنوان الو ظيفة : قسم التمريض- المقر الرئيسي في غزة

الواجبات والمسؤوليات :

1 . مساعدة طبيب العيادة.

2. متابعة الحالات في الغرف الدراسية.

3. توفر وإعطاء الأدوية الازمة لأطفال الداون.

4. مساعدة العاملن في قسم التوحد للمحافظة على صحة أطفال التوحد

والإشراف على تقديم الغذاء المناسب لهؤلاء الأطفال.

5 . المساعدة في حل المشاكل الصحية للأطفال قدر المستطاع.

6. التواصل مع الأهل بخصوص المشاكل الصحية الخاصة بالأطفال.

7 . المساعدة في عمل بعض التحاليل الطبية الازمة للأطفال.

8. المساهمة في عمل ورشات وعمل جلسات إرشادية لأسر الأطفال.

9. المساعدة في فحص الأذن الوسطى لأطفال التدخل المبكر وحسب التكليف.

المؤهلات المطلوبة :

- بكالوريوس تمريض مع خرة لا تقل عن سنتن أو دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن 4 سنو ت.

- حيازة رخصة لممارسة خدمات التمريض.

- معرفة باستخدام الحاسوب.

- إجادة اللغة العربية واللغة الانجليزية.

الكفاءات :

- مهارات التواصل الجيد ويحافظ على عاقات عمل فعالة مع الموظفن

- مهارات تنظيمية جيدة وقدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع عبء العمل الثقيل

- لديه دوافع ذاتية والاستعداد للعمل تحت الضغط.

- يعمل وفقا للأخاقيات المهنية والقيم

طريقة التسجيل

- يجب على المتقدمن إرسال طلب التوظيف عبر ايميل الجمعية التالي :

[email protected] مع ضرورة كتابة ( ممرض بدوام كامل ) في موضوع الإيميل، ولن تقبل أية طلبات تخالف ذلك أو لا تحتوي على الوثائق التالية : ( السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا

يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة وإرفاق صورة عن عقود العمل )

- آخر موعد لقبول الطلبات الثلاثاء : 19/4/2022