مطلوب موزع ميداني للعمل في شركة مختصة بالدهانات

إعلان توظيف صادر عن شركة دهانات وديكورات العشي بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجاتها لموزع لمنتجات الشركة.

شروط التسجيل

1. يفضل أن يكون حاصلاً على دبلوم ادارة أعمال أو تسويق أو تخصصات ذات علاقة.

2. خبرة لا تقل عن سنة في مجال التسويق والتوزيع ويفضل في مجال توزيع الدهانات ولوازمها.

3. القدرة على انشاء علاقات مع زبائن جدد وتطوير العلاقة مع الزبائن الحاليين.

4 .حاصل على رخصة قيادة تجاري.

5. العمل براتب ثابت + نسبة%

6. يفضل من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- لمن تنطبق عليه الشروط يرجى تعبئة الطلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/hS4cixFSjLK8FtfH9

- آخر موعد لتقديم الطلب الأحد 17.04.2022

- ملاحظة: بعد مراجعة الطلبات، سيتم التواصل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الطلب مع من يقع عليه الاختيار فقط.