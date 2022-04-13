مطلوب "مسوق ميداني" للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أزاي Azai Company تعلن فيه عن وظيفة " مسوقين ميداني " ذو خبرة في مجال التسويق ومن كلا الجنسين ، علماً بأن العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة "

شروط التسجيل:

1- ان تكون من سكان غزة

2- خريج/ة

3- حسن المظهر

4- لباقة في الحديث و التعامل

5- لديه/ا قدرة على الإقناع

ملاحظات:

- أن يكون المتقدم ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق .

- أن يكون المتقدم عمل مسبقآ في مجال التسويق للخدمات .

طريقة التسجيل:

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر ايميل الشركة التالي:

[email protected]

- العـنـــوان : السرايا ، شارع الشهداء ، عمارة ساقلا ، الطابق السادس