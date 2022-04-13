مطلوب "مسوق ميداني" للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أزاي Azai Company تعلن فيه عن وظيفة " مسوقين ميداني " ذو خبرة في مجال التسويق ومن كلا الجنسين ، علماً بأن العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة "
شروط التسجيل:
1- ان تكون من سكان غزة
2- خريج/ة
3- حسن المظهر
4- لباقة في الحديث و التعامل
5- لديه/ا قدرة على الإقناع
ملاحظات:
- أن يكون المتقدم ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق .
- أن يكون المتقدم عمل مسبقآ في مجال التسويق للخدمات .
طريقة التسجيل:
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر ايميل الشركة التالي:
- العـنـــوان : السرايا ، شارع الشهداء ، عمارة ساقلا ، الطابق السادس