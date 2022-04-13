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مطلوب "مسوق ميداني" للعمل في شركة بمدينة غزة

13 ابريل 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن شركة أزاي Azai Company تعلن فيه عن وظيفة " مسوقين ميداني " ذو خبرة في مجال التسويق ومن كلا الجنسين ، علماً بأن العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة "

شروط التسجيل: 

1-  ان  تكون من سكان غزة

2-  خريج/ة 

3-  حسن المظهر 

4-  لباقة في الحديث و التعامل 

5-   لديه/ا قدرة على الإقناع

 ملاحظات:

-  أن يكون المتقدم  ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق .

-  أن يكون المتقدم عمل مسبقآ في مجال التسويق  للخدمات .

طريقة التسجيل: 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية  عبر ايميل الشركة التالي:

 [email protected]

-  العـنـــوان : السرايا ، شارع الشهداء ، عمارة ساقلا ، الطابق السادس

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