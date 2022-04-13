طالع التفاصيل.. الفصائل بغزة تعقد عصر اليوم اجتماعًا تشاوريًا مهمًا

من المقرر أنّ تعقد فصائل فلسطينية، عصر يوم الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا لها في قطاع غزة، للتباحث في الأوضاع الميدانية التي تشهدها مدن الضفة الغربية، والقدس والداخل المحتلين.

وسيعقد الاجتماع، في مكتب رئيس حركة "حماس" بغزة يحيى السنوار، وسيبحث الاجتماع أيضًا استعدادات مجموعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال الاحتفال بما يسمى (عيد الفصح اليهودي).

يذكر أنّ ما تسمى (جماعات الهيكل)، قد دعت في وقت سابق، إلى إعداد (القرابين) بهدف ذبحها في المسجد الأقصى أو بالقرب منه، بينما حذرت فصائل المقاومة من تجاوز خطوطها الحمراء بحق "الأقصى" والمقدسات.

وتستمر دولة الاحتلال في العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس، فيما عدت فصائل تقديم المستوطنين للقربان في ساحات الأقصى بأنه لعب في النار.

المصدر / فلسطين أون لاين