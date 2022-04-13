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اتحاد الكرة المصري يعلن رسميًا اسم مدرب المنتخب الجديد

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صورة اتحاد الكرة المصري يعلن رسميًا اسم مدرب المنتخب الجديد

13 ابريل 2022 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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أفرج الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن اسم المدرب الجديد الذي سيشرف على المنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش المنتهي عقده تلقائيا عقب الإخفاق في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأعلن الاتحاد المصري تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة" في بيان رسمي، حيث قال: "بعد مناقشة ملف المنتخب الوطني وإنهاء عقد البرتغالي كيروش بالتراضي، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة جمال علام، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة".

ولجأ أعضاء مجلس الإدارة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدرب الجديد سواء كان مصريا أم أجنبيا، وبعدما استقر الرأي على أن يكون المدرب محليا جرت المفاضلة بين مدربين أبرزهم إيهاب جلال وحسام حسن.

واتفق الاتحاد على استمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، فيما تقرر رحيل ضياء السيد عن الجهاز الفني بعدما كان مساعدا لكيروش.

وكان منتخب مصر قد خسر نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال شهر شباط/ فبراير الماضي، كما تأهل على حسابه أيضا منتخب السنغال إلى كأس العالم قطر 2022، وذلك في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وقاد جلال العديد من الفرق المصرية في السنوات الأخيرة وعلى رأسها الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وإنبي والمصري، وهو حاليا مدرب بيراميدز.

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المصدر / وكالات
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