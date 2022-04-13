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شهيد و17 إصابة برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

13 ابريل 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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الشهيد محمد حسن محمد عساف (34 عاماً)

استشهد شاب صباح اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته خلال اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس صباح اليوم لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بأن الشهيد هو محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) الذي استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحاً.

وذكرت مصادر محلية ان عساف استشهد برصاص الاحتلال  خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من قبر يوسف الذي يشهد اقتحامات دائمة من قبل المستوطنين.

وعساف محام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية من كفر لاقف قضاء جنين.

وقالت وزارة الصحة إن 17 إصابة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، نتيجة العدوان الإسرائيلي على نابلس، بينها 8 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها في العين، واصابة جراء الدهس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #نابلس #رصاص الاحتلال

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