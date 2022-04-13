الكشف عن تسلم المغرب أنظمة عسكرية جديدة من (إسرائيل)

أفادت وزارة الحرب الإسرائيلية، بأن المغرب حصل على مجموعة من الأنظمة العسكرية الدفاعية من (إسرائيل) بعد التقارب السياسي الأخير وتوقيع اتفاق التطبيع.

وأشارت وزارة الحرب في تقرير، إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية حصلت على أنظمة أمنية دفاعية عصرية طورتها مجموعة من الشركات العسكرية الإسرائيلية، من بينها شركة صناعات الفضاء وشركة أنظمة "إلبيط" وشركة "رافائيل".

ولم يم يحدد التقارير المعلنة عن طبيعة الأنظمة الدفاعية التي شكلت محور اتفاق ثنائي بين الرباط و(تل أبيب).

ووقعت دول المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي للحصول على تلك الأنظمة الأمنية، بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون دولار.

وأكد يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة في وزارة الحرب التابعة للاحتلال، في هذا الصدد، أن "المغرب وقع صفقة عسكرية مع (إسرائيل) لتمكينه من صواريخ باراك-8، بقيمة مالية تصل إلى 560 مليون دولار"، معتبرا أن هذه الصفقة تستثنى من الأنظمة الدفاعية المشتركة مع الإمارات والبحرين.

وفي أول خطوة في مسار تنزيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاحتلال، وقع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، منتصف نوفمبر الماضي، مذكرة دفاع مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين