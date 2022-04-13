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إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدنا بالضفة

13 ابريل 2022 . الساعة 07:00 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، خلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وخاصة في منطقة جنين.

وأفاد نادي الأسير باقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة، حيث شهدت بعض المناطق مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات طالت 13 شابا بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في مناطق متفرقة بجنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، والبيرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 6 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، إحداها خطيرة، وذلك خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا قضاء نابلس، ومن بينهم الشاب بلال حمايل الذي أصيب برصاصة مطاطية في العين.

وأصيب شابان، بالرصاص المطاطي وخمسة اختناقًا بالغاز في مواجهات منطقة قبر يوسف، فيما أصيب شابان برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار تجاههما في بلدة حلحول قضاء الخليل.

كما أصيب شابان، في بيت أمر، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال أحدهما دون معرفة وضعهما الصحي.

إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت بحراسة مشددة قبر يوسف بنابلس، وقامت بعملية ترميم للقبر بعد أن أقدمت مجموعة من الشبان منذ أيام بمهاجمته ومحاولة تكسيره.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لمجمع القبر، تعرضت المركبات والقوات للرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الشبان، حيث اقتحم المكان إلى جانب فرق البناء، ما يسمى مدير ضريح يوسف والأماكن المقدسة الذي يديره نتانئال شنير، ونائب وقائم بأعمال رئيس المجلس الاستيطاني دافيدي بن تسيون.

وتتعمد مجموعات المستوطنين من اقتحام "قبر يوسف" على مدار العام، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، حيث يعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال الضفة عام 1967. علما إنه ضريح لشيخ مسلم اسمه يوسف دويكات.

وفي عام 2015 أحرق فلسطينيون المقام، ورفعوا العلم الفلسطيني عليه، ردا على استمرار المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، غير أن السلطة برام الله عملت على إعادة ترميم المقام، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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