فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ذبح القرابين".. خطوة إسرائيلية غير محسوبة تنذر بمواجهة شاملة

اليوم.. جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة

اتحاد الكرة يستنكر اعدام الاحتلال لمحمد الغنيم لاعب شباب الخضر

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدنا بالضفة

غزة.. أزمة الفكة والنقود المهترئة ترهقان المواطنين وتعقدان معاملاتهم

حالة غليان وحافة انفجار

"محاربة الاعتكاف".. سياسة الاحتلال للانقضاض على الأقصى

جنين وغزة هل تحملان عبء الوطن؟

محاذير ميدانية تحول دون "السور الواقي2"

جنين شرف الأمة والانتفاضة القادمة

إعلان تيك توك داخلي

الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة

13 ابريل 2022 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
...

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ربيعياً ولطيفاً نهاراً، بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعياً ولطيفاً نهاراً، بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعياَ ولطيفاَ نهاراَ، بارداَ نسبياً إلى بارد ليلاَ، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #فلسطين #الطقس #حالة الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة